Les urgences des hôpitaux du Nord et du Pas-de-Calais au bord de la surchauffe cet été ?

Faut-il craindre des fermetures de services d'urgences dans les hôpitaux du Nord et du Pas-de-Calais ? Pas d'inquiétude pour l'instant indique l'ARS Hauts-de-France, l'agence régionale de santé, mais sûrement des adaptations de l'offre de soins. Elles dépendront du nombre des personnels présents, à commencer par les médecins. Patrick Goldstein, conseiller médical à l'ARS, garantit, au micro de France Bleu Nord, que "l'essentiel des urgences est normalement assuré, en particulier les urgences vitales". Il évoque plus précisément le cas de l'hôpital de Douai, actuellement en forte tension*.*

L'exemple de l'hôpital de Douai

Un établissement qui est contraint d'adapter son offre de soins. Concrètement, rien ne change en journée mais à partir du 18 juillet, 18h, l'accès pour des urgences non vitales ne sera plus assuré la nuit. Les urgences pédiatriques, cardiologiques et autres urgences de spécialités restent accessibles. En cas de simple mal de ventre ou de fièvre, il est conseillé d'appeler le 15 qui orientera le patient vers d'autres structures comme les maisons médicales de garde ou des centres de soins non programmés. Pour Patrick Goldstein, l'idéal serait que chacun connaisse les numéros de ces structures plutôt que de se rendre directement aux urgences. Ils sont notamment disponibles dans les pharmacies.

Le conseiller médical de l'ARS relativise l'impact à Douai. Le dispositif qui entrera en vigueur le 18 juillet ne concerne qu'une partie minime des urgences. Patrick Goldstein concède que les temps d'attente aux urgences restent élevés mais "pas plus que les autres années et probablement un petit peu moins". Pour lui, le problème n'est pas tant l'entrée aux urgences que la sortie. "Se pose, dit-il, *la question des soins de suite, du retour à domicile. Nous travaillons collectivement sur l'anticipation de la sortie. Quand un patient arrive, nos organisations se projettent sur « comment le faire sortir et où il va pouvoir aller »*."

La situation ne va pas s'arranger avant plusieurs années

Nul ne peut ignorer la crise de la démographie médicale. "On a l'effet baby-boom, constate Patrick Goldstein, c'est-à-dire que toute une génération de médecins est en train de partir en retraite. On est sur une évolution de la démographie médicale. On va former plus de médecins mais les effets ne s'en feront sentir que dans cinq ans. C'est pour cela qu'il faut trouver de nouvelles organisations. Aujourd'hui, on ne peut plus séparer le monde libéral du monde hospitalier. Il faut aussi de nouveaux projets entre les médecins et les infirmières."