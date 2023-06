Les urgences des Sables d'Olonne, Luçon et Fontenay-le Comte perturbées

Le service des urgences de l'hôpital de Luçon sera fermé entre ce samedi 16h30 et dimanche 8h30 en raison du manque de médecins intérimaires. Idem pour celles de Fontenay-le-Comte entre dimanche 8h30 et lundi 8h30, puis entre vendredi 30 juin 8h30 et lundi 1ᵉʳ juillet 8h30.

Celles des Sables d'Olonne seront aussi fermées entre ce vendredi 18h30 et ce samedi 8h30. Et, ce sera encore le cas

entre ce samedi 24 juin 18h30 et dimanche 25 juin à 8h30.

La direction du centre hospitalier de Vendée précise qu'un(e) infirmier(ère) et un(e) aide-soignant(e) resteront présents. Il est toujours recommandé d'appeler le 116-117 en cas de besoin médical, et le 15 en cas d'urgence vitale. Ce mercredi à Fontenay-le-Comte la direction du centre hospitalier de Vendée a précisé qu'elle s'organisait au mieux pour passer l'été, malgré la défection des médecins intérimaires dont les salaires sont plafonnés depuis avril par la loi Rist. En cas de fermeture ponctuelle, d'autres hôpitaux viennent en soutien, comme entre Challans et Les Sables d'Olonne.