Les urgences des trois hôpitaux de la Mayenne fermés les nuits tout l'été à partir de ce lundi 3 juillet

Dans le 3ème désert médical de France, cet été, on ne pourra pas se rendre aux urgences la nuit, sauf en cas d'urgence vitale. Les services des hôpitaux des trois plus grandes villes du département, Laval, Mayenne et Château-Gontier, ferment leurs portes la nuit à partir de ce lundi 3 juillet 2023 jusqu'à début septembre, faute de médecins disponibles.

Opération choc lundi 3 juillet

Il faudra donc téléphoner au 15 avant d'envisager un déplacement aux urgences, afin d'être orienté par un médecin, ce qui agace profondément le Dr Caroline Brémaud, cheffe du service lavallois. "Vous faites le 15, c'est la réponse à tous les maux de la terre. C'est merveilleux. Sauf qu'au bout du 15, la nuit, ce sont deux personnes qui répondent."

Même si les Lavallois ont l'habitude depuis ces deux dernières années de voir leurs urgences fermées plusieurs nuits par mois, une fermeture nocturne simultanée dans les trois hôpitaux de la Mayenne est complètement inédite. Pour dénoncer cette situation "catastrophique", les médecins urgentistes sont appelés à faire grève dans tout le pays ce lundi 3 juillet. Le syndicat Samu Urgence de France réalise même une opération "Zéro brancard dans nos couloirs" : plutôt que d'engorger les urgences avec des patients qui attendent sur des brancards, comme c'est le cas tous les jours, l'engorgement se fera dehors sur le parking, détaille la cheffe des urgences, le Dr Caroline Brémaud.

"On joue à Tetris avec les brancards"

C'est une façon de marquer les esprits sur le manque de moyens à l'hôpital, précise-t-elle. "Sauf urgence vitale, ça va être de faire patienter les patients dans les ambulances jusqu'à ce qu'une place qui se libère pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe derrière nos murs. En fait, nous on joue à Tetris pour mettre les brancards dans l'hôpital donc là ça va se voir sur le parking, jusque sur la route. On va vous montrer, vous les gens de l'extérieur, comment ça se passe à l'intérieur. Par exemple, cette semaine à l'hôpital de Laval, on n'était pourtant pas en grève, une ambulance a attendu 1h30 pour décharger son patient, comme ils disent, parce qu'il n'avait pas de brancard pour mettre le nouveau patient. On ne l'a pas fait exprès, on n'était pas en grève, on n'avait juste plus de brancards."