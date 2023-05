Les urgences du Bailleul fermées la nuit et les week-ends au mois de juin

Le Pôle Santé Sarthe et Loir annonce de nouvelles fermetures des urgences.

De nouvelles fermetures sont prévues au service d'urgences du Pôle Santé Sarthe et Loir, au Bailleul. Face à la pénurie de personnel, le centre de soin doit fermer toutes les nuits du 1er juin au 1er juillet, de 18h30 à 8h30. Les week-ends du mois de juin, les urgences seront également fermées en journée, soit les 3/4, 10/11, 17/18 et 24/25 juin. Autrement dit, au mois de juin, il ne sera possible de se rendre aux urgences au Bailleul qu'en semaine de 8h30 à 18h30.

La maternité reste cependant ouverte pendant toute la période.

En cas d'urgence, il est conseillé d'appeler le SAMU au 15 pour qu'un médecin évalue la situation et mobilise des moyens adaptés.