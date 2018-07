La rénovation du CH de Semur-en-Auxois se poursuit. Après l’ouverture, en février dernier, du bâtiment direction et activités supports aux soins, c’est au tour des Urgences de bénéficier de travaux de restructuration et d’agrandissement. Le coût des travaux : 1.7 millions d'Euros.

Semur-en-Auxois, France

Dans un communiqué le centre hospitalier de Semur-en-Auxois précise : 250 m2 vont ainsi être ajoutés à la structure existante, qui bénéficiera d’une rénovation complète. D’un montant total d’1,4M€, ce projet s’inscrit dans une démarche de modernisation des locaux accueillant le public, mais aussi dans la volonté de faire évoluer l’outil de travail des soignants.

. - CH de Semur-en-Auxois

Une extension du service est prévue, pour répondre à la croissance régulière du nombre de passages enregistrés chaque année au sein des urgences (22 058 en 2017) et pour augmenter la capacité d’accueil de l’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD).

Cette dernière passera ainsi de 4 à 6 lits, en chambres individuelles. Le circuit du patient sera également repensé avec un déménagement du secrétariat et de la salle d’attente ainsi que l’ajout d’un bureau de sortie. Autre nouveauté : un bureau permettra désormais à l’équipe d’accueillir les familles dans un espace dédié.

. - CH de Semur-en-Auxois

De son côté, le parking des urgences est déplacé et gagne en surface afin de libérer l’espace qui accueillera l’extension du service. Actuellement en cours, ce premier chantier devrait arriver à son terme mi-juillet, avec la création d’un parking plus spacieux débouchant sur la rue du Huit mai. Viendront ensuite les travaux de la zone d’entrée des urgences (sept-octobre 2018) et les travaux d’extension (septembre 2018 / juin 2019).