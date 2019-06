Les urgences du CHU de Caen en grève illimitée mais pas de rupture des soins

Un peu plus de trois mois après le lancement du mouvement de grève illimitée dans les services des urgences, le CHU de Caen ,rejoint le mouvement . Les personnels soignants dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles et pointent des moyens humains et financiers insuffisants .