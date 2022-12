Plus d'accueil direct aux urgences du CHU de Caen pendant au moins 15 jours

Il faut désormais appeler le 15, le numéro du Samu, avant de se rendre aux urgences du CHU de Caen. Une décision prise par l'hôpital face à l'augmentation du nombre de patients à gérer ces dernières semaines. "Une situation est en grande partie liée à la triple épidémie qui touche la région, comme l’ensemble du territoire national", explique le CHU dans un communiqué. La mesure concerne uniquement les urgences adultes et entre en vigueur ce vendredi, près de trois semaines après avoir activé son plan blanc.

C'est donc le Samu qui orientera ou non les souffrants vers le bon service : "chaque usager devra appeler le SAMU Centre 15 avant toute venue aux urgences. Il ne sera plus possible de se rendre directement aux urgences du CHU sans y avoir été orienté par le SAMUCentre 15, chargé d’évaluer la situation et d’organiser la réponse médicale."

Décision valable au moins 15 jours

La médecine de ville prendra le relais pour soulager les urgences. "Elle prendra en charge l’ensemble des patients se présentant aux urgences qui relèvent de son secteur, à l’issue de leur évaluation par un médecin. Ceci permettra aux équipes du CHU de concentrer leurs efforts sur les situations les plus complexes orientées par le SAMU."

Cette décision est valable au moins pour 15 jours. Le CHU de Caen annonce également que le protocole **"**pourra être prolongé en fonction de l'évolution de la situation".