Grenoble

Nous sommes dans le centre névralgique des Urgences. On l'appelle le bureau médical où s'activent une dizaine de médecins et autant d'internes. C'est un lieu où ils parlent de leurs patients et des soins à leur apporter.

Dans le couloir, une femme patiente sur un brancard, elle souffre d'un problème cardiaque : "Moi, j'ai été prise en charge rapidement, ils ont vu que mon cas était sérieux. Là, j'attends pour faire d'autres examens. Ils font ce qu'ils peuvent, car je vois bien qu'il y a beaucoup de monde !"

Le Docteur Maxime Maignan, responsable adjoint des Urgences du CHU de Grenoble © Radio France - Véronique Pueyo

En effet, les Urgences sont actuellement débordées, en cette période de vacances de noël, à cause de l'épidémie de grippe, c'est pourquoi il faut porter un masque quand on entre dans cette zone. "On a pas mal de personnes âgées en détresse respiratoire." Il y a aussi les accidents de ski : "C'est les vacances, les stations font le plein" constate le Docteur Maignan, responsable adjoint des Urgences. Et le fait que les médecins de ville soient en congés n'arrange rien.

180 à 190 patients sont reçus chaque jour aux Urgences de Grenoble

"On accueille 20 à 30% de patients en plus, par rapport à la même période en 2017, soit 180 à 190 personnes par jour" explique le Docteur Maxime Maignan. "C'est notre métier de travailler dans l'urgence et de, malgré tout, bien soigner les gens."

Le niveau 2 du plan "hôpital en tension", cela signifie que le CHU de Grenoble a dû reporter certaines interventions chirurgicales, rappeler du personnel supplémentaire et rouvrir des lits, voire envoyer certaines personnes dans des cliniques de l'agglomération grenobloise ou carrément à Lyon, en réanimation.

A l'accueil des Urgences, on s'occupe en priorité des patients qui vont le plus mal

Quand on arrive à l’accueil, un premier tri est effectué : "Les personnes sont vues par un infirmier spécialement formé qui évalue l'état dans lequel se trouve le patient, urgent ou pas. Si les gens le peuvent, on leur conseille d'abord de voir leur médecin traitant, car ici, si on n'est pas prioritaire, on attend beaucoup !" souligne le Docteur Maignan

Les malades les plus graves sont examinés dans ces petits box individuels © Radio France - Véronique Pueyo

Une maison médicale de garde vient d'ouvrir au CHU

Pour désengorger les Urgences de Grenoble, depuis début décembre, le CHU prête des locaux à une maison médicale de garde où des médecins libéraux reçoivent des malades qui leur sont envoyés par le 15, le soir en semaine, du lundi au vendredi, de 20 heures à minuit, le samedi de midi à minuit, et le dimanche de 8 heures à minuit.