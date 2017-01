Les urgences du CHU de Limoges sont "sous tension"

Pour faire face à l'afflux de patients aux urgences, dû notamment à l'épidémie de grippe, le CHU de Limoges a déclenché le dispositif "hôpital en tension". Il permet de déprogrammer des interventions afin de libérer des lits, comme l'a évoqué la ministre de la santé Marisol Touraine.

Les services d'urgence sont "aux limites de leurs capacités" dans certains hôpitaux français. Voilà l'état des lieux tiré mercredi par la ministre de la santé Marisol Touraine. Les urgences sont prises d'assaut, notamment à cause de l'épidémie de grippe - dont le pic n'est même pas encore atteint et devrait intervenir la semaine prochaine - mais aussi en raison de multiples affections respiratoires et autres pathologies.

Déprogrammer des interventions pour soulager les urgences

En Limousin, si les urgences des différents établissements de santé ne sont pas à proprement parler saturées, l'augmentation d'activité est en moyenne de 50 %, avec des pics plus importants depuis le début de la semaine.

Le CHU de Limoges est particulièrement sollicité ("la journée de mardi a été très dure" affirme un urgentiste) et a déclenché mercredi le dispositif "hôpital sous tension". Il permet de limiter les admissions ou de déprogrammer des interventions non urgentes pour libérer des lits. Quant aux autres établissements, comme la clinique Chénieux à Limoges ou l'hôpital de Brive, sans être exceptionnelle, l'activité y est très soutenue.

Les établissements sont très attentifs car le pic de l'épidémie de grippe est attendu la semaine prochaine ou la semaine suivante. Et si le virus de la grippe n'explique pas à lui seul l'afflux des patients aux urgences, le pic de l'épidémie va très certainement amener une vague de patients supplémentaire.