Les urgences du CHU de Montpellier désertées, c'est inquiétant !

La fréquentation du service des urgences de du CHU de Montpellier a baissé de moitié en mars. C'est inquiétant car cela signifie sans doute que des personnes qui en ont besoin n'osent plus appeler le 15. L'hôpital rappelle donc que les Urgences restent ouvertes pour tous et sont sécurisées.

C'est une alerte qui avait déjà été lancée par les médecins de ville et les pharmaciens, les patients ne consultent plus. Le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier fait le même constat : le service des Urgences est inhabituellement peu fréquenté. Sur le mois de mars 2020, une baisse de près de moitié de la fréquentation de l’ensemble de ces services d’urgences hors COVID. En particulier, le nombre de transports urgents (SMUR) déclenché par le Centres 15 pour urgence cardiaque a diminué de 26%.

Il n'y a pourtant aucune raison que la population tombe moins malade, et même s'il y a très peu d'accidents de la circulation du fait du confinement, il y a forcément toujours des AVC ou des crises cardiaques, d'autres pathologies moins graves mais qui nécessitent une prise en charge et qui peuvent s'aggraver si elles ne sont pas soignées à temps.

Impossible de dire pourquoi les patients ne consultent que très peu en dehors des symptômes du Covid 19. La peur de contracter le virus en fréquentant un cabinet médical ou un service d'urgence ? ou l'impression de déranger inutilement des médecins qui sont déjà très occupés avec l'épidémie ?

Le CHU rappelle qu'un circuit dédié et sécurisé de prise en charge des malades du Covid a été mis en place et que par conséquent le service des urgences vitales est totalement sécurisé et qu'il reste ouvert.

En cas de signes neurologiques évocateurs d’un accident vasculaire cérébral, de douleurs thoraciques ou de difficultés respiratoires, appelez immédiatement le 15.

Certains signes doivent particulièrement vous alerter :

- Une déformation de la bouche

- Une faiblesse d’un côté du corps, d’un bras ou d’une jambe

- Des troubles de la parole

- Des troubles de la sensibilité d’une partie du corps

- Une douleur thoracique

- Des difficultés à respirer.

Les filières habituelles de prises en charge des urgences du CHU de Montpellier sont maintenues :

- Urgences adultes, psychiatriques et pédiatriques à l’hôpital Lapeyronie

- Urgences gynécologiques et obstétricales à l’hôpital Arnaud de Villeneuve

- Urgences spécialisées Tête et Cou à l’hôpital Gui de Chauliac.

Au-delà des urgences, le CHU de Montpellier continue d’assurer le suivi de tous les patients qui en ont besoin et pour lesquels un report de prise en charge constituerait une perte de chance.

Si votre consultation, votre examen ou votre hospitalisation a été maintenu, c’est que cela est nécessaire pour votre santé. Vous pouvez venir à l’hôpital en toute sécurité, en veillant à respecter les gestes barrières.