Les urgences du CHU Grenoble Alpes déménagent

Les nouveaux locaux de l'hôpital ont été inaugurés par l'Isérois Olivier Véran, le ministre de la Santé le 12 novembre dernier. Après le déménagement de la chambre mortuaire, de la réanimation polyvalente chirurgicale et neuro-chirurgicale, mais aussi de la médecine intensive-réanimation, c'est au tour du service des urgences de poser ses cartons. Dès ce jeudi 25 novembre, 7 heures du matin, les urgences se trouvent donc au nouveau plateau technique, et plus au bâtiment attenant à l'hôpital Michallon.

L'accès ne se fait que par l'extérieur - CHUGA

Si vous allez aux urgences en tram il faudra s'arrêter un arrêt avant : à "La Tronche hôpital" au lieu de "Michallon". En descendant du tram il faut finir de traverser l'Isère et prendre à droite, l'accès se fait en face du pavillon de neurologie. Pour les lignes de bus 13, T85 et T82 c'est le même arrêt : "La Tronche hôpital". Si vous arrivez en voiture, un dépose minute est aussi aménagé. Pour se garer, le parking neurologie, le plus proche ou le parking Belledonne peuvent être utilisés.

La prise en charge des patients est assurée pendant toute la durée du déménagement. Le CHU rappelle que pour ne pas embouteiller le service, il faut si possible appeler le 15 avant de se rendre aux urgences.