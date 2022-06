Les urgences du CHU Grenoble-Alpes passent en mode dégradé à partir du 27 juin

Face au manque de personnel et à l'absentéisme, les urgences du CHU Grenoble-Alpes changent de fonctionnement. À partir du lundi 27 juin prochain, les urgences de nuit, de 20h à 8h du matin, n'accueilleront que les urgences vitales et les demandes des personnes préalablement "triées" par le SAMU.

Le contexte national est particulièrement tendu en ce qui concerne les hôpitaux, et le CHU Grenoble-Alpes n'y échappe pas. Près de 33 % de postes de médecins urgentistes sont vacants, 160 lits sont actuellement fermés et l'absentéisme lié au Covid-19 ou à la saturation des soignants bat des records. "Toutes ces conditions de travail pèsent sur les urgences", assure Monique Sorrentino, directrice générale du CHU.

Face à situation, la direction de l'hôpital a donc fait le choix d'adapter le fonctionnement de ses urgences nocturnes et de passer à un mode dégradé. À partir du lundi 27 juin, les urgences de nuit - de 20h à 8h du matin - n'accueilleront que les urgences vitales et les personnes ayant appelé le SAMU (15) puis dirigées par l'organisme vers les urgences. Ces mesures concernent :

Les urgences adultes Michallon (CHU) ;

Les urgences de Voiron ;

Les urgences du Groupe Hospitalier Mutualiste.

Les urgences pédiatriques du CHU, les urgences traumatologiques de jour et tous les services d'urgences gynéco-obstétricales du territoire ne sont pas concernés et continuent de fonctionner normalement. Les urgences de nuit de la Clinique des Cèdres sont ouvertes de 20h à 8h mais pourront faire l'objet de restrictions en fonction de l'affluence. "Évidemment que si les gens ont une douleur dans la poitrine pendant plus de 15 minutes, ils doivent nous appeler ou aller aux urgences mais nous essayons de filtrer toutes les personnes qui peuvent attendre ou être soignées par un autre praticien qu'un urgentiste", détaille Guillaume Debaty, chef de service du SAMU.

"Il y aura des secouristes aux entrées des urgences" - Marc Blancher, chef des urgences du CHU

Pas d'inquiétude également pour les personnes qui se présenteraient spontanément, sans connaitre cette information. "Il y aura des secouristes aux entrées des urgences. Ils prendront les paramètres vitaux du patient : tension, pouls, température, fréquence respiratoire. Si ces paramètres ne sont pas bons, la personne est évidemment admise mais sinon, le secouriste aidera le patient à appeler le 15", précise Marc Blancher, chef des urgences du CHU.

Prioriser la médecine de ville

Dans la précipitation, les patients ont parfois tendance à se rendre aux urgences pour quelque chose qui pourrait être traité par un médecin généraliste par exemple. Sauf que ces comportements peuvent saturer les services des urgences déjà dysfonctionnels en raison du manque de personnel. "Le premier hôpital de France, c'est la médecine de ville. Et la médecine de ville, ce n'est pas seulement les médecins généralistes. Vous pouvez aussi vous orienter vers les pharmaciens par exemple. En fait, il faut aller voir les soignants de territoire qu'ils connaissent. Et ces praticiens de santé pourront aider le patient à s'orienter, en évitant parfois un passage aux urgences", insiste Didier Legeais, vice-président du conseil de l'ordre des médecins de l'Isère.

