Les urgences du Vaucluse en crise, entre démission collective et grève illimitée

Les urgences du Vaucluse sont sur le point de craquer. Actuellement, 50% des postes de médecins sont vacants. En parallèle, le nombre de patients augmente avec l'afflux de touristes. Pour se faire entendre, les sept chefs des pôles d'urgences du département (Avignon, Carpentras, Orange, Cavaillon, Apt, Valréas, Vaison) ont démissionné collectivement de leurs fonctions administratives. Ils continueront de soigner les patients mais n'assisteront plus aux réunions et ne feront plus les plannings. Par ailleurs, la CFDT Santé du Vaucluse appelle les médecins urgentistes à une grève illimitée à partir du mardi 12 juillet. Là aussi, le geste est symbolique puisque les grévistes continueront de soigner les patients.

"Les urgences ne tiennent qu'à un fil". Loïc Souriau, directeur de l'Agence régionale de santé en Vaucluse

Faute de médecins, ce vendredi soir, les urgences de Cavaillon et celles d'Apt vont fermer. Des cas de figure que Loïc Souriau, le directeur de l'Agence régionale de santé, essaie d'éviter, mais cela va se reproduire pendant l'été. "Nous anticipons au maximum. L'ARS est sur le pont avec les établissements depuis de nombreuses semaines pour anticiper d'éventuelles fermetures. Mais il y a parfois des imprévus, avec des arrêts maladie par exemple, qui peuvent dégrader une situation déjà très tendue. Sur la période estivale, les urgences seront ouvertes la majorité des journées et des nuits mais c'est tendu et ça ne tient qu'à un fil".

Les chefs de service s'arrachent les cheveux sur les plannings. On a beau retourner le problème dans tous les sens, il n'y a pas assez de médecins pour Florent Ponzo, de la CFDT Santé, à l'origine de la grève. "C'est partout compliqué. Les tableaux de garde sont à peu près remplis pour juillet, il y a quelques trous mais pas tellement. En revanche, pour août, il reste de gros trous et ça va poser problème". Dans le détail, les urgences d'Avignon fonctionnent à peu près correctement. Il n'y a pas de problème dans le Nord Vaucluse. Mais c'est beaucoup plus délicat à Apt et Cavaillon où les fermetures risquent de se répéter cet été.

Ne pas encombrer les urgences

Les autorités doivent donc réagir pour Florent Ponzo. "L'idée de ce préavis, explique-t-il, c'est d'attirer l'attention des pouvoirs publics et de trouver des solutions rapidement. Il ne s'agit pas de régler le problème des urgences de façon pérenne mais de passer l'été dans des conditions acceptables". Les représentants des médecins urgentistes doivent justement être reçus le 18 juillet par les autorités. Ils espèrent que leurs craintes seront entendues.

En attendant, l'ARS rappelle qu'il faut éviter au maximum d'aller aux urgences. En cas de problème, il faut d'abord appeler le 15, qui vous redirigera vers les urgences si vous en avez besoin ou vers un médecin de ville. Les généralistes sont en effet sollicités en soutien de l'hôpital. Ils vont effectuer des gardes, tout l'été pour prendre en charge les patients qui ne relèvent pas des urgences.

