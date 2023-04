Les urgences fermées la nuit à l'hôpital de Pontivy jusqu'au 1er mai

Confronté à un manque d'effectif médical, le service des urgences doit fermer la nuit au Centre hospitalier du Centre-Bretagne (CHCB) à Noyal-Pontivy, dans le Morbihan. Depuis ce mardi 18 avril et jusqu'au 1er mai, il est fermé entre 20h et 8h30. L'Agence régionale de santé indique toutefois que l’accueil des patientes pour la maternité n’est pas modifié et continue d’être assuré 24h/24.

Pour les autres patients, l'accueil aux urgences est entièrement régulé par le 15. Les patients qui se présenteraient spontanément la nuit aux urgences sont "accueillis et régulés à leur arrivée une infirmière avec l’appui du SAMU 56 et 22, pour leur apporter la réponse la plus adaptée en concertation avec les médecins du centre 15. Seules les urgences nécessitant des soins immédiats et/ou vitaux seront prises en charge au sein du service, les autres usagers pourront être réorientés sur un autre établissement, ou vers la maison médicale", précise l'Agence régionale de santé dans un communiqué.