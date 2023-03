Les urgences ne manquent pas de médecins à Abbeville : "Je n'ai plus de poste vacant", dit son chef du service

"Je n'ai plus de poste vacant pour les médecins urgentistes". Le docteur Michel Kfoury, chef des urgences de l'hopital d'Abbeville est un homme comblé. Invité de notre matinale spéciale en direct de l'hôpital d'Abbeville, il s'est félicité ce jeudi matin sur France Bleu Picardie que son service ne manque pas de médecins. Il en compte 18 aujourd'hui en équivalent temps plein. Un véritable confort alors que les urgences ont vu passé en 2022 plus de 40.000 patients.

Fidélisation des médecins urgentistes

En 30 ans, le nombre de patients accueillis aux urgences a plus que doubler. "Quand je suis arrrivé en 1995, on faisait 17 000 passages. Là, on fait 40 000 passages. Comme il manquait d'urgentistes, on a réfléchi avec l'équipe : comment attirer les jeunes médecins vers cette spécialité. On a pris l'option de travailler avec un projet professionnel pour les jeunes", a expliqué Michel Kfoury.

"Dès qu'un jeune arrive dans nos murs, il est pris en charge pour sa formation, il est considéré et on essaie d'établir avec lui un projet professionnel. 90 % des médecins qui sont dans l'établissement, sont des médecins qui sont passés chez nous comme étudiants puis comme internes", a précisé le chef des urgences de l'hôpital d'Abbeville.

"Trois malades ont passé la nuit sur un brancard en 27 ans"

Les urgences d'Abbeville n'ont pas connu de grosses tensions ces derniers mois. Michel Kfoury reconnait néanmoins que trois patients ont dormi sur un brancard dans les couloirs fin décembre pendant la crise d'épidémie grippale.

"Depuis presque 27 ans que je suis à Abbeville, c'est la seule fois que j'ai vu trois patients dormir sur un brancard", a confirmé le chef des urgences. "C'était les vacances, il y avait la grève des internes, des médecins généralistes", a souligné le patron des urgences. Malgré tout, le plan blanc n'avait pas été déclenché.

Manque d'infirmières et infirmiers

Reste que tout n'est pas rose. Il n'y a pas assez d'infirmières et d'infirmiers. Les hôpitaux en manquent partout en France. Et le centre hospitalier d'Abbeville n'échappe pas à cette situation. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'abandon en cours d'études.

"Depuis qu'on passe par Parcoursup, on a entre 20% et 30% des étudiants qui ne finissent pas leurs études", déplore Michel Kfoury, le chef des urgences, "On s'attèle à ce sujet mais on n'a pas de solution pour l'instant".