Les médecins des urgences pédiatriques à Avignon rappellent aux parents qu'on n'amène pas son enfant aux urgences de l’hôpital pour de la fièvre, même en période de fêtes! Le long week end de Noël puis la semaine avant le jour de l'An sont des périodes où la fréquentation augmente aux urgences d'Avignon.

Un suppositoire de paracétamol pour guérir une infection virale en quelques jours

Avec la bronchiolite et la grippe, le nombre de consultations en urgence pédiatrique a déjà augmenté de 40%. La cheffe du service pédiatrique de l’hôpital d'Avignon, la docteur Sylvie Lamoureux explique que "même un jour de fête, on ne conduit pas un enfant aux urgences pour de la fièvre". Quand l'enfant a plus de trois mois, cette médecin demande aux parents de "savoir patienter 24 à 48 heures avec un suppositoire de paracétamol avant de montrer son enfant à un médecin".

C'est toujours un désagrément. Il faut adapter son rythme de vie à celui de l'enfant malade même un jour de fête ou quand il faut aller chez les grands parents" (docteur Sylvie Lamoureux)

La docteur Sylvie Lamoureux estime que les urgences vont vivre "une dizaine de jours difficiles car les médecins libéraux prennent aussi leur vacances entre Noël et le premier janvier". Le temps d'attente peut atteindre atteindre quatre à cinq heures pour une consultation en période de fêtes. Les médecins des urgences pédiatriques d'Avignon suggèrent aux parents de consulter les maisons médicales ou les médecins de garde pendant les week end et les fêtes.