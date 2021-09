Les urgences pédiatriques de l’hôpital de Douai désormais fermées la nuit

Les urgences pédiatriques du centre hospitalier de Douai seront fermées la nuit, le week-end et les jours fériés à partir de ce mercredi 15 septembre. En cause, la pénurie de pédiatres pour assurer les gardes.

Ils étaient une dizaine il y a quelques années, six seulement avant l’été, les pédiatres de l’hôpital de Douai ne sont plus que trois aujourd’hui. Insuffisant pour assurer le fonctionnement du service et celui des urgences pédiatriques.

Franck Laureyns, le directeur des affaires de l’Hôpital qui tente d’expliquer cette hémorragie des pédiatres. Copier

Les urgences pédiatriques ont donc dû se réorganiser. "Certains ont été mutés, d’autres ont préféré s’installer en ville comme médecins libéraux", explique Franck Laureyns, notamment directeur des affaires médicales de l’hôpital de Douai.

Or pour faire fonctionner à la fois le service de pédiatrie, celui de néo-natalité et les urgences, ils doivent être au moins deux par jour. D’où la nécessité de réduire l’activité.

Durant quelques semaines, au moins pendant deux mois et jusqu’à la période hivernale, l’activité des urgences pédiatriques devra être réduite. Elles seront fermées la nuit entre 18h et 9h mais également le week-end et durant les jours fériés.

Durant cette période les patients sont invités à contacter le centre 15 qui pourra les réorienter vers la maison médicale, la clinique Saint-Amé de Douai ou vers les services d’urgences pédiatriques des hôpitaux de Lens, Arras, Valenciennes ou Cambrai.

En attendant, le centre hospitalier de Douai poursuit sa campagne de recrutement et notamment auprès des internes ou des médecins européens.