Les urgences pédiatriques de Vendée débordées par la bronchiolite

Le service pédiatrie du centre hospitalier de Vendée se réorganise pour faire face à l'épidémie de bronchiolite, cette année rapide et plus intense. Quatre lits supplémentaires viennent d'être ouverts au service pédiatrie de La Roche-sur-Yon. Avec un renfort de personnel paramédical et une réorganisation pour absorber l'afflux de patients. Ils seront opérationnels ce jeudi 1er décembre.

"Trois enfants contraints de dormir chaque nuit aux urgences"

Le taux d'hospitalisation est actuellement de 20% contre 15% sur la même période en 2021. Et chaque nuit en moyenne trois enfants atteints de bronchiolite doivent dormir aux urgences faute de place en pédiatrie. Parfois même dans le couloir.

Des transferts des cas les moins graves sont effectués sur les différents hôpitaux des Sables d'Olonne, Challans ou Fontenay-le-Comte, sachant que La Roche sur Yon doit parfois accueillir y compris des enfants de Loire Atlantique. "Je me suis occupé la semaine dernière d'une petite qui habitait Vertou, qui relevait du CHU de Nantes et qui ne pouvait plus prendre sa situation" témoigne le docteur Xavier Micaelli chef du service de pédiatrie au CHD de Vendée. "C'est inédit pour nous, et personnellement et pour l'équipe ça nous inquiète car on se retrouve dans une situation où notre CHU de référence, notre niveau 3, se tourne vers nous pour nous demander de l'aide".

Pour limiter l'épidémie les visites dans services de maternité et néonatologie sont limitées aux parents et à la fraterie.

Privilégiez le 116-117 ou le 15 avant de vous rendre aux urgences. Et la nuit il faut obligatoirement contacter le 15 avant de vous rendre aux urgences adultes ou pédiatriques.