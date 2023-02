Les urgences pédiatriques du Centre Hospitalier de Saintes ferment pendant une semaine

En raison d’un manque de pédiatres et d’une activité extrêmement soutenue au sein des services pédiatriques, le Centre Hospitalier de Saintes est contraint de procéder à la fermeture des urgences pédiatriques. Du jeudi 2 au jeudi 9 février, pendant une semaine entière, le service ne sera pas accessible aux patients. Le service explique que "la priorité est d’assurer la continuité de prise en charge des enfants déjà hospitalisés et d’assurer un niveau de sécurité suffisant pour la couverture de la maternité et de la néonatalogie".

Les membres du Centre Hospitalier préconisent "d’appeler le 15 de jour comme de nuit, pour être en contact avec un médecin qui vous conseillera et pourra vous orienter si nécessaire".

Selon l'hôpital, il s'agit de la dernière fermeture, on attend de nouveaux pédiatres sur le site saintais à partir du 9 ou 10 février