Les urgences pédiatriques du CHU de Clermont s'inquiètent de la réforme des urgences générales

C'est une réforme qui suscite l'incompréhension des services d'urgence pédiatriques. La future réforme des urgences générales prévoit en effet un nouveau mode de calcul des financements des soins hospitaliers. Les tarifs ne seront plus fixés en fonction du nombre d'actes, mais en fonction de leur "lourdeur". Une revalorisation bien vue par le corps médical. "De ce point de vue là, c'est une bonne idée, il y avait besoin de cette valorisation" selon Matthieu Verdan, chef de service des urgences pédiatriques du CHU de Clermont.

Matthieu Verdan, chef du service des urgences pédiatriques du CHU de Clermont-Ferrand Copier

Cependant, un autre point de cette réforme a du mal à passer. Le financement sera aussi indexé sur l'âge des patients. Les tarifs décidés seront de 28 euros pour les soins à des enfants de moins de 16 ans et iront jusqu'à 50 euros si le patient a plus de 75 ans. "Les personnes âgées sont fragiles, mais les enfants aussi sont fragiles et ont besoin de soins spécifiques" poursuit le docteur Matthieu Verdan. Certaines pathologies telles que les crises d'asthme ou la bronchiolite "demandent autant de moyen et de surveillance, si ce n'est plus que pour les adultes".

Pour les professionnels, cette réforme présente un vrai risque de sous financement des urgences pédiatriques. Les sociétés de pédiatrie n'auraient pas été consultées lors de l'élaboration de cette réforme. "On a du mal à comprendre, c'est pour ça que je n'ai pas les mots, on a complètement zappé la pédiatrie" s'indigne le docteur Matthieu Verdan. A ce sujet, le député d'Eure et Loire Philippe Vigier compte interpeller le ministère de la Santé sur le sujet lors des questions au gouvernement la semaine prochaine.

A noter par ailleurs que les urgences pédiatriques du CHU de Clermont compte 32.000 passages par an, soit une centaine de patients par jour, principalement des bébés ou des enfants en bas âge. Le service qui est confronté à une pénurie de personnel, notamment paramédical, alors qu'une forte hausse de l'activité est attendue avec l'arrivée de l'hiver. "On craint de ne pas pouvoir ouvrir les lits supplémentaires prévus en temps normal à cette période" conclut Matthieu Verdan.