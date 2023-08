Les urgences pédiatriques restent fermées jusqu'au 30 septembre au Centre Hospitalier de Saintes

Le Centre Hospitalier de Saintes (Charente-Maritime) ne pourra pas rouvrir ses urgences pédiatriques ce vendredi 1er septembre comme espéré au début de l'été. La direction de l'établissement indique dans un communiqué être confrontée à "des difficultés structurelles depuis plusieurs mois, malgré la mobilisation des leviers habituels". Avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé et des hôpitaux de La Rochelle et de Rochefort, l'hôpital saintais doit à nouveau adapter son organisation "pour garantir la qualité et la sécurité des soins des enfants". L’organisation mise en place depuis le 7 août dernier est donc maintenue jusqu’au 30 septembre prochain.

L’activité des urgences pédiatriques du Centre Hospitalier de Saintes est strictement régulée et limitée à l’accueil des urgences vitales. L'appel au centre 15 est donc obligatoire pour les urgences pédiatriques. Le médecin régulateur évaluera la situation et décidera soit :

Du maintien à domicile avec consignes et traitement

De la nécessité potentielle d’une hospitalisation : il orientera la famille et l’enfant vers un autre établissement en capacité d’assurer la prise en charge

Afin de confirmer l’urgence vitale en cas de doute raisonnable, une équipe du Centre Hospitalier de Saintes, déclenchée par le SAMU Centre 15, se déplacera au domicile. Si l’urgence vitale est confirmée, les équipes du Centre Hospitalier de Saintes prendront en charge l’enfant.

Le Centre Hospitalier de Saintes rappelle qu'il convient, plus que jamais, d’appeler le 15 afin d’être orienté au mieux en fonction de votre situation.