Les urgences pour tentative de suicide ont augmenté selon un psychiatre de l'hôpital du Rouvray

La crise sanitaire a des conséquences psychiques chez beaucoup de gens. Une réunion sur la santé mentale est justement prévue ce lundi autour du Premier ministre Jean Castex et de plusieurs ministres. Près des deux tiers des 18-25 ans (61%) estiment d'ailleurs que la crise sanitaire "aura des conséquences négatives sur leur santé mentale, selon un sondage réalisé en janvier par l'institut Ipsos pour la Fondation Fontamental, réseau de chercheurs sur les maladies psychiatriques. Gael Fouldrin, psychiatre à l'hôpital du Rouvray et président de la communauté médicale, a constaté depuis quelques mois une hausse des tentatives de suicide, y compris chez les plus jeunes.

"Toute cette période génère des souffrances psychiques extrêmement importantes et la durée de la pandémie, des restrictions qui sont amenées, finissent par avoir des répercussions. Aujourd'hui, très clairement, l'augmentation des passages hospitaliers en tout cas, ou des recours aux soins d'urgence pour raisons psychiatriques concerne principalement la population jeune" a expliqué ce lundi Gael Fouldrin sur France Bleu Normandie.

"Si on prend les urgences adultes du CHU, _il y a eu trois fois plus de passages en un an pour tentative de suicide dans la tranche d'âge 16-25 ans que sur l'ensemble des années précédentes_. Et aujourd'hui, plus de 80 % des lits d'hospitalisation en pédiatrie sont occupés par des adolescents hospitalisés pour des problématiques pédo psychiatriques."

Des artisans en difficulté financière suite à la crise sont aussi suivis: "C'est vrai qu'on a vu aussi arriver en consultation des personnes qui étaient en situation de crise suicidaire, de grand désespoir, et qui n'étaient pas forcément des personnes avec des antécédents psychiatriques ou avec des fragilités particulières, mais pour lesquelles, en quelques mois, sur une entreprise qui se mettait en place, sur des petites structures, des personnes qui ont rencontré des difficultés financières tout à fait considérables et qui aujourd'hui sont en faillite personnelle et en situation de très grande souffrance."

Il faut continuer à vivre. Gael Fouldrin

Mais insiste le docteur Fouldrin "il faut continuer à vivre. Il faut avoir de l'espoir. Et puis je crois qu'aujourd'hui, y a quand même quelque chose qui donne le moral. C'est qu'il y a des vaccins qui marchent. On les attend. Et si on vaccine de façon importante la population on devrait venir à bout de cette épidémie".

