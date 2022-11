Les urgences sont saturées, les hôpitaux universitaires de Strasbourg déclenchent le plan blanc

Depuis les vacances de la Toussaint, les services des urgences du Nouvel hôpital civil de Strasbourg et du CHU de Hautepierre prennent en charge une centaine de patients par jour, c'est bien plus que leurs capacités d'accueil.

ⓘ Publicité

Pour faire face à cette saturation des urgences, la direction des Hôpitaux universitaires de Strasbourg déclenche le plan blanc. Le GHRMSA, dont dépend l'hôpital de Mulhouse, avait pris la même décision en début de semaine.

Dans un communiqué, les HUS rappellent que "l’objectif de ce plan blanc n’est pas d’activer un rappel immédiat et de grande ampleur des professionnels, mais de lancer une alerte et une information précise à la médecine de ville face à une nouvelle situation sanitaire exceptionnelle. La priorité est donnée à la réouverture de lits et à un appel de déprogrammation des activités non urgentes pour venir en appui aux services sous tension".

Un plan blanc national a été déclenché le 9 novembre dernier par le Ministère de la santé pour faire face à l’épidémie de bronchiolite, particulièrement virulente cette année.