Les urgences une nouvelle fois fermées à l'hôpital d'Avranches-Granville

La direction de l'établissement assure avoir fait tout son possible pour trouver des soignants intérimaires, volontaires pour assurer les urgences de la nuit du samedi premier janvier (à partir de 18 heures 30) au dimanche deux janvier 2021 au matin (à 9 heures). Mais elle n'a pas réussi à trouver de remplaçants.

Congés et situation sanitaire

La situation sanitaire, les maladies de l'hiver et la nécessité de laisser le personnel habituel prendre des congés en cette fin d'année, ont conduit la direction de l'hôpital à prendre la décision de ne pas ouvrir le service des urgences.

Ce n'est pas la première fois. Début décembre déjà, faute de praticiens en capacité de travailler, la direction de l'établissement avait été contrainte à fermer ce service.

Il faudra composer le 15

La situation est tendue, mais les usagers de cet hôpital pourront quand même se faire soigner en cas d'urgence: ils devront composer le 15 et là, les opérateurs les orienteront. Ils seront soit accueillis à Avranches si leur état est jugée suffisamment grave, ou dans les autres hôpitaux de la Manche. Dans ceux du sud-manche (Granville et Saint-Hilaire-du Harcouët) en priorité ou même plus loin à Saint-Lô, Vire dans le Calvados ou Fougères en Ile en Villaine.