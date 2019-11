Les urgentistes de Château-Gontier-sur-Mayenne pas convaincus par les annonces du plan hôpital

Château-Gontier, France

Les annonces du gouvernement ce mercredi 20 novembre n’ont pas pris à Chateau-Gontier-sur- Mayenne. « Non, ça ne va pas du tout », regrette Sylvie Ronflet, porte-parole du collectif Inter-Urgences du Centre hospitalier du Haut-Anjou. Pour cette infirmière, ce plan santé est _«décevant».Les revendications du collectif, depuis le début de la grève en mars dernier, n’ont pas été évoquées selon elle : « Les annonces ne parlent pas des patients qui manquent de soins. On manque de soignants et ils ne nous donnent pas de moyens d’_augmentation du personnel. Pareil pour l’augmentation des lits. Nous n’avons pas plus d’indications qu’avant. »

Pourtant, le budget des hôpitaux s’allonge de 1,5 milliard d’euros sur trois ans. Une partie de la dette des hôpitaux sera aussi reprise. Mais il n’y a rien de concret pour la section castrogontérienne du collectif Inter-Urgences : «On parle de chiffres qui paraissent exorbitants et c’est difficile de savoir ce que ça peut donner dans un petit hôpital comme le nôtre. Je n’arrive pas à visualiser. »

Difficile de se projeter aussi pour Christelle Guillet, du syndicat Force ouvrière : « Est-ce que le budget sera suffisant pour les petits hôpitaux comme Château-Gontier ? Les gros hôpitaux souffrent beaucoup, c’est vrai. Mais ici aussi, il y a des problèmes d’épuisement du personnel. »

Des primes pour tout le personnel

Les primes annoncées par le gouvernement, elles non plus, ne rassurent pas Force ouvrière. Très ciblées, elles ne seront pas allouées à tous les soignants : « Elles devraient être ouvertes à tous, propose Christelle Guillet. Il n’y a pas que les soignants qui souffrent. Les agents administratifs et les secrétaires médicales par exemple, elles sont aussi en sous nombre face à l’augmentation de l’activité dans les hôpitaux. » Une mesure dérisoire aussi pour Sylvie Ronflet : « L’une des revendications principales depuis le début de la grève, c’est l’augmentation des salaires de _300 euros par mois_. Là, on n’y est pas. ».

Le collectif inter-urgences du Centre hospitalier de Chateau-Gontier-sur-Mayenne devrait continuer la mobilisation et la grève encore quelques temps.

