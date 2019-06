Les urgentistes de Laval et Château-Gontier-sur-Mayenne ont rejoint le collectif national "Inter-Urgences"

Les urgentistes des deux établissements ont rejoint le mouvement "Inter-Urgences" qui dénonce la pénurie de personnel, de moyens matériels et la dégradation des conditions de travail et d'accueil des patients.

Département Mayenne, France

La révolte des blouses blanches. Ce mardi 11 juin est une nouvelle journée de mobilisation dans les hôpitaux contre la pénurie de lits, la dégradation des conditions de travail et d'accueil des patients. Plusieurs syndicats appellent à un débrayage mardi en début d'après-midi à l'hôpital de Laval. Cet établissement et le centre hospitalier du Haut-Anjou, à Château-Gontier-sur-Mayenne, font partie du collectif national "Inter-Urgences".

Ce mouvement de protestation a démarré au mois de mars dernier à Paris et s'est, depuis, étendu à toute la France. Selon ses responsables, 95 services d'urgence sont désormais en grève et des contacts sont en cours avec plus d'une centaine d'autres.

Quant aux soignants de l'hôpital de Mayenne, ils se réuniront jeudi 13 juin en assemblée générale pour évoquer la situation précaire du centre. La direction du CHNM a mis sur la table une possible fermeture des urgences cet été, la nuit, à partir de 18h30. L'Agence Régionale de Santé indique que rien, à ce jour, n'est validé et qu'elle fait tout pour éviter que cela se produise.