Le "No Bed Challenge" est un défi lancé par Samu Urgence de France au début de l'année 2018. Les urgentistes recensent chaque nuit le nombre de patients qui dorment dans des brancards, et enregistrent le chiffre sur un site internet. Le projet vise à dénoncer le manque de lit aux urgences.

Jeannine a 79 ans. Fin décembre 2017, elle fait un malaise cardiaque chez et le. Le SAMU vient la chercher, et l'emmène au CHU de Rouen. "_Ils m'ont mise dans un box, et ils m'ont laissée sur le brancard toute la nuit_. Le box et le couloir étaient remplis de brancards. Mais il fallait qu'on dégage à 2H du matin, parce que d'autres arrivaient."

On lui demande d'appeler son mari de 85 ans pour qu'il vienne la chercher, au beau milieu de la nuit. Elle doit partir, alors qu'elle est à peine vêtue. "J'avais pas de chaussures, j'avais rien du tout ! Même pas un téléphone. Je pouvais quand même pas repartir comme ça..." Le médecin finit par convaincre l'infirmière chef de la garder là jusqu'au lendemain matin. "Ils sont venus que deux fois me voir. J'avais froid, j'ai demandé une couverture, ils m'ont dit qu'ils n'en avaient pas.

Des dizaines chaque jour

Des patients comme Jeannine qui passent des heures sans avoir de lit, il y en a beaucoup à Rouen. Fabrice Venier travaille au CHU de Rouen et est représentant de l'association des médecins urgentistes de France. "Ça restait un peu abstrait, de dire que les urgences étaient surchargées. On ne se rendait pas compte. _Avec le No Bed Challenge, on peut quantifier_." Soit en moyenne entre 10 et 45 patients dans l'attente d'un lit, chaque nuit, à Rouen.

Les urgentistes recensent donc les brancards dans les couloirs et peuvent entrer le chiffres sur ce site. Les hôpitaux sont ensuite classés.

Le site ne vise pas tant à comparer les sites entre eux, mais plutôt à dénoncer une situation dangereuse pour les patients, mais aussi pour le personnel soignant.

Attendre dans un lit pendant des heures peut augmenter la morbidité, voire la mortalité.