Les utilisateurs de vélos, scooters et trottinettes désormais obligés de porter le masque à Paris

Ils avaient été exemptés du port du masque en extérieur, mi-août. Finalement, les cyclistes, usagers de trottinettes et conducteurs de scooters devront bien être masqués, eux aussi, dans tout Paris et la petite couronne, dès ce vendredi matin, annonce la préfecture de police.

Nouvelle subtilité autour du port du masque en extérieur à Paris et en petite couronne. Alors qu'ils n'y étaient pas contraints jusqu'à maintenant, les utilisateurs de vélos, scooters et trottinettes doivent désormais se masquer avant d'enfourcher leur engin. La préfecture de police de Paris le confirme dans son communiqué sur l'extension du port du masque à toute la ville et la petite couronne, ce jeudi.

"A compter du vendredi 28 août, 8h00, le port du masque sera obligatoire pour tous les piétons circulant dans les espaces publics, les utilisateurs de vélos, deux-roues, trottinettes et autres engins de mobilité personnels, motorisés ou non", détaille le communiqué. En revanche, "les usagers circulant à l'intérieur des véhicules à moteur seront dispensés de cette obligation." Il n'est donc pas obligatoire de porter le masque à l'intérieur de nos voitures, camionnettes ou poids-lourds.

Mi-août pourtant, la préfecture de police de Paris avait pris le soin d'expliquer que les cyclistes et autres utilisateurs de trottinettes n'avaient pas besoin de porter le masque. "Compte tenu des questions suscitées par la diffusion de cet arrêté à portée générale", expliquaient alors les autorités, "les usagers des modes de circulation douce tels que les vélos ou les trottinettes ne sont pas concernés par cette obligation, dans la mesure où, étant de passage, ils ne font pas courir de risque de contact dans les voies dans lesquelles ils circulent."