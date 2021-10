"Les vacances sont toujours des périodes compliquées", s'inquiète Thomas Diart de l'EFS

Depuis l'appel d'urgence relayé au mois de septembre, les stocks de sang sont un peu remontés en Picardie, mais restent loin des niveaux espérés. Une désertion des donneurs qui a à voir avec la fin des confinements et le retour à une vie plus normale pour les Picards.

En septembre l'Etablissement français du sang faisait face à une chute des dons et lançait un appel national aux donneurs. Appel relayé en Picardie et entendus par les habitants, puisque sur les 1100 poches nécessaires par semaine, l'EFS en prélève environ 850, contre 650 seulement il y a un mois. C'est encore trop peu, selon Thomas Diart, responsable de l'EFS pour la Picardie et invité de France Bleu Picardie mercredi 27 octobre 2021. Il rappelle que les dons ne se font plus forcément sur rendez-vous, et que le pass sanitaire n'est pas obligatoire. Si la situation s'améliore un peu, l'inquiétude demeure avec les vacances de la Toussaint et à l'approche des fêtes de fin d'année, "toujours des périodes compliquées pour nous", expliquent Thomas Diart, qui appelle à la solidarité.

L'EFS manque de sang, mais aussi de personnels, en particulier des médecins. Deux postes sont à pourvoir en Picardie, à Villeneuve-Saint-Germain et à Saint-Quentin. Les infirmières sont désormais formées pour pouvoir gérer une collecte seule, sans médecin.

Pour trouver un centre de don et prendre rendez-vous, tout se passe sur le site de l'EFS : https://dondesang.efs.sante.fr/