Les vacanciers à destination de la Corse respectent les mesures sanitaires

La Corse, qui fait valoir depuis quelques jours de bons résultats en matière de gestion de la crise Covid, a mis en place des contrôles des passagers en provenance du continent. Attestation sur l'honneur et test négatif sont réclamés à l'arrivée. Un dispositif plutôt bien respecté au premier jour.

Des mesures sanitaires globalement bien respectées. C'est le bilan que l'on peut tirer samedi 19 décembre, des contrôles renforcés, organisés dans l'ensemble des ports et aéroports insulaires. Pour rappel, tous les passagers de 11 ans ou plus doivent présenter une déclaration sur l'honneur et la preuve d'un test RT-PCR ou antigénique réalisé moins de 72h avant leur voyage.

Dans un communiqué publié en fin de journée ce samedi, la préfecture de Corse indique que 98% des 3.000 passagers arrivés en Corse disposaient bien des documents requis.

Huit verbalisations

Parmi les voyageurs arrivés ce samedi en Corse, 93 ne disposaient pas de test. Une majorité l'a réalisé à son arrivée. Cette tolérance exceptionnelle pourrait être révisée dans les prochains jours.

Les passagers qui n'avaient pas fait le test ont pu le réaliser à leur arrivée © Radio France - Christophe Giudicelli

En revanche, les personnes ayant délibérément tenté de frauder et de se soustraire à l'obligation de test ont fait l'objet d'une amende de 135 euros. On décomptait en fin de journée huit verbalisations sur l'ensemble de la Corse.

Tenir le cap

La Corse entend ainsi gérer au mieux l'évolution du virus. Les statistiques de ces derniers jours sont plutôt bonnes, contraire même à la tendance nationale qui elle se traduit par une nouvelle hausse des contaminations. Les chiffres de l'épidémie de Covid-19 en Corse ne font pas valoir de changements. L'île compte toujours 21 personnes hospitalisées, dont six en réanimation. Le taux de positivité des tests continue sa baisse. Il s'établit à 0.9%.

L'ensemble des points de prélèvement est disponible sur https://sante.fr