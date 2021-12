Les vaccinations pédiatriques contre la Covid-19 ont commencé à Grenoble

Le CHU Grenoble Alpes a ouvert ce lundi la vaccination pour tous les 5-11 ans contre la covid-19, sur deux sites, à Voiron et à l'hôpital de Grenoble au pavillon Elisée Chatin. Sur place, l'organisation se structure autour d'un médecin qui se charge de l’éligibilité à la vaccination et qui discute avec les parents. Des infirmières se chargent, elles, de préparer les doses de vaccin Pfizer (et uniquement celui-là pour le moment). Ensuite un étudiant réalise un test rapide d’orientation diagnostic (TROD). Puis l'enfant est vacciné et sa surveillance est assurée par le personnel, bien aidée par les parents qui restent présents.

D’ici trois mois, l'objectif est de vacciner la moitié des 5 à 11 ans - Olivier Epaulard

Le professeur Olivier Epaulard, infectiologue au CHU Grenoble-Alpes , explique à tous les parents les raisons de donner ce vaccin : "L'efficacité est pour eux-mêmes. Actuellement, les enfants sont la population la plus touchée, donc le nombre d'enfants concernés par les formes graves augmente aussi, mais ce n'est pas très important. Cette bonne couverture des enfants, je sais qu'on ne va pas la voir d'ici trois semaines ou un mois. D’ici trois mois, l'objectif est la vaccination de la moitié des 5 à 11 ans. On a un recul de 10 millions de doses données aux USA qui nous rassure beaucoup. On a une efficacité contre l'infection. Et puis, on a un intérêt de santé publique qui nous montre que, non seulement, on va éviter aux enfants d'être infectés, mais surtout, on va permettre de diminuer la circulation du virus plus largement dans la société. Donc tant mieux pour tout le monde".