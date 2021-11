Les vaccinations repartent à la hausse à Gayant Expo avec la 3ème dose

Les personnes éligibles à la 3ème dose sont pour le moment les plus de 65 ans, les soignants, les obèses et les personnes présentant des comorbidités

Sans attendre les annonces d'Emmanuel Macron mardi soir, les Nordistes éligibles à la 3ème dose de vaccin contre le covid sont un peu plus nombreux ces derniers jours à aller à se faire vacciner. Ca se vérifie au centre de vaccination de Gayant Expo à Douai : alors que le nombre de vaccinations y était redescendu à 100 à 150 par jour en octobre, il remonte désormais à 200 à 250 vaccinations quotidiennes. Une affluence nouvelle qui s'explique en partie par la perspective de l'allocution présidentielle. C'est ce qui a incité Patrick, âgé de 65 ans et originaire de Flers-en-Escrebieux à venir pour sa 3ème dose: "Oui, clairement, je crains le rush dans les prochains jours, alors j'ai pris mon rendez-vous en sachant qu'il y aurait du monde la semaine prochaine".

On enregistre en ce moment entre 200 et 250 vaccinations par jour au centre de Gayant Expo © Radio France - Odile Senellart

Saliah Grévin est la cheffe du centre de vaccination de Gayant Expo. Elle confirme que certains se sont pressés pour éviter l'affluence qui risque de se produire suite aux annonces ce mardi d'Emmanuel Macron, mais elle rappelle que beaucoup avaient pris leur rendez-vous il y a déjà plusieurs semaines. Et elle ne s'attend pas dans l'immédiat à une très forte affluence parce que peu de personnes sont pour le moment éligibles à la 3ème dose puisque cela concerne les personnes âgés de plus de 65 ans, les obèses et les personnes atteintes de comorbidité. Et surtout, il faut attendre six mois entre la 2ème et la 3ème dose.

Le rush dans le centre de vaccination attendu plutôt pour la fin de l'année

C'est en mai et en juin 2021 que le centre de vaccination de Gayant Expo a connu sa plus forte affluence, avec jusqu'à 3500 vaccinations par jour. Ces personnes qui ont reçu leur 2ème dose au printemps ne seront donc éligibles à une 3ème dose qu'à partir du mois de décembre. C'est donc plutôt à partir de la fin d'année que Saliah Grévin s'attend à un rush. Et le centre de vaccination est prêt à monter en puissance dans les prochaines semaines pour y faire face. Pour le moment, il est ouvert, avec et sans RDV le lundi (13h-19h), mardi (8h-17h), mercredi (13h-19h), jeudi (8h-18h) vendredi (13h-19h), samedi (8h-18h).