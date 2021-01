Les vaccins anti-Covid sont arrivés dans l’Yonne

L'Yonne a reçu mardi après-midi ses premières doses de vaccins anti-Covid. Le chargement est arrivé de Lyon par camion. Un gros carton contenant 4875 doses emmaillotées dans une sorte de sac congélation, a été extrait.

Avec d’infinies précautions, le responsable de la pharmacie de l’hôpital, le docteur Chrysostome Maboundou, a ôté 5 plaquettes et les a rangé dans le seul congélateur de l’Yonne capable de conserver ces doses à – 75 degrés.

Ce congélateur de l'hôpital d'Auxerre est pour le moment le seul dans l'Yonne à pouvoir conserver les vaccins anti-Covid à bonne température © Radio France - Damien Robine

Les premières vaccinations dés mercredi dans l'Yonne

Dès 7 heures mercredi matin, les premières doses partiront dans les EPHAD pilotes du département à Carisey, Chablis et Cheroy pour que des pensionnaires soient vaccinées. Les vaccins seront maintenus alors à une température entre – 2 et 8 degrés et devront être inoculés dans les cinq jours.

à lire aussi Vaccination élargie contre le coronavirus : une bonne nouvelle pour beaucoup de pompiers de l’Yonne

Les personnels soignants seront eux vacciné dans le centre installé à cet effet à l’hôpital d’Auxerre. L’un des 100 centres de vaccination mis en place dès cette semaine en France.