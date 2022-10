Les vaccins "bivalents" disponibles à Nice : qu'est-ce que c'est ?

Sans doute un nouveau mot à ajouter à ceux que l'on a appris depuis l'arrivée du Covid-19. Depuis ce lundi, il est possible de recevoir une dose de rappel avec un vaccin bivalent au centre de vaccination du 10 rue Hancy à Nice.

Un vaccin bivalent ?

Un vaccin bivalent, c'est un vaccin qui agit sur deux souches d'un même virus, en l'occurrence ici le Covid-19 et son variant Omicron.

Il est possible d'effectuer avec ce vaccin une dose de rappel, et non une première dose. La vaccination est ouverte aux personnes susceptibles de développer une forme grave du coronavirus : les plus de 60 ans, ceux qui ont des comorbidités, les femmes enceintes, les immunodéprimés, et enfin les entourages proches de ces publics-là et les professionnels de santé.

La dose de rappel peut être administrée trois mois après une autre dose pour les plus de 80 et les immunodéprimés, et six mois après pour les autres.

Les informations pratiques

Le centre de vaccination Hancy avec ou sans rendez-vous du lundi au jeudi de 8h30 à 17h, et le vendredi de 8h30 à 15h45.

Pour faciliter la vaccination des seniors, des permanences vont être proposées dans les maisons des seniors aux dates suivantes :

Cimiez, 14 avenue du Monastère : mardi 8 novembre de 9h à 12h

Le Ray, 4 rue Charles Baudelaire : jeudi 10 novembre de 9h à 12h

Pasteur, 2 avenue Antonia Augusta : mardi 15 novembre 9h à 12h

Port/République, 12 rue Scalerio : vendredi 18 novembre 9h à 12h

Office Municipale Niçois des seniors, 19 rue Gioffredo : mardi 29 novembre de 9h à 12h

Villa La Luna, 265 promenades des Anglais : jeudi 1er décembre, 14h à 17h

Pour les plus vulnérables, des équipes mobiles peuvent aussi se déplacer. Pour prendre rendez-vous : 04 97 13 49 26.