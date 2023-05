"Les Vauclusiens ont raison de s'inquiéter de l'état de leur système de santé", estime Patrick Pelloux

Les Vauclusiens ont "totalement raison" d'être inquiets de l'état de leur service public de santé, alerte le médecin urgentiste, Patrick Pelloux, invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse. Celui qui est aussi président de l'Association des médecins urgentistes de France sera ce mardi soir en conférence au théâtre du Balcon, à Avignon. Selon lui, "il y a une espèce de mode à l'heure actuelle de dire qu'il faut fermer le service public, fermer les urgences. Et vous ne pouvez pas dissocier le problème des urgences du problème de l'hôpital. Et le problème, il est là".

Patrick Pelloux déplore aussi la désaffection de l'hôpital public, qui pose des difficultés pour boucler les plannings à Carpentras et Cavaillon notamment, et l'explique par "les statuts qui ne sont plus très attractifs" et avance un chiffre :

"une infirmière a un pouvoir d'achat aujourd'hui qui est inférieur à son pouvoir d'achat de 1981. Donc c'est très difficile de vivre avec ces salaires". Selon les métiers deviennent aussi "de plus en plus compliqués".

"C'est absolument insupportable, poursuit Patrick Pelloux, qui ne croit pas à la promesse d'Emmanuel Macron de désengorger les urgences d'ici 2024 . "C'est un doux rêve. Et c'est vraiment croire que le problème, c'est juste les urgences, c'est faux, c'est le problème de l'hôpital et de son lien avec la médecine de ville. Ce qu'il faut, c'est tout un programme de santé publique et et de politique de santé pour le pays".

