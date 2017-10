Les vestiges romains du "petit Pompéi Sénonais" pourraient revenir au musée de Sens

En 2015, lors de travaux, une cave romaine contentant des dizaines d'outils agricoles et de la vie quotidienne est découverte à Saint-Clément (Yonne). Cette ferme de la fin du IIe siècle, incendiée, s'était écroulée, protégeant ainsi les vestiges. La ville de Sens en demande la propriété à l'Etat

Lors des fouilles réalisées il y a deux ans, les archéologues y trouvent deux cent objets en métal, un véritable catalogue du matériel agricole antique, ainsi que des objets de la vie courante à la fin du IIe siècle. En conseil municipal, ce mardi, la ville a demandé à l'Etat de lui céder gratuitement ces objets. Des découvertes de l'âge de bronze très intéressantes pour Nicolas Potier, conservateur du musée de Sens: "ce qui a été découvert à Saint-Clément en 2015, c'est le quotidien d'une villa gallo-romaine, des outils agricoles, notamment pour réparer les chars et charrues mais aussi des objets liés à la toilette, aux soins."

"Cela pourrait intéresser des musées en Allemagne, en Suisse ou en Italie"

C'est une découverte exceptionnelle et rare dans le monde rural car c'est un instant de vie figé estime Nicolas Tisserand, archéologue à l'INRAP, l'institut national de recherche archéologique préventive. Il a travaillé sur ces vestiges: "Pour nous, on a le sentiment d'avoir une petite Pompéi du matériel agricole parce que ces objets nous renseignent sur les pratiques agricoles. Nous avons des faux complètes qui font près d'un mètre qui nous renseignent sur une pratique de récolte du foin, donc de nourrissage du bétail; plein d'outils pour le bois, probablement des outils pour greffer les fruits, donc tout ça nous renseigne sur l'économie."

Vue d’ensemble du mobilier métallique antique en cours de traitement dans la salle de lavage du centre archéologique de Dijon et découvert dans une ferme à Saint-Clément, Yonne (2016) - Philippe Gerbet, Inrap

Ce mobilier archéologique, le musée de Sens espère pouvoir l'exposer un jour dans ses vitrines, mais aussi pouvoir le prêter explique son conservateur: "ça pourrait intéresser un certain nombre de musées, en Allemagne, en Suisse peut-être même en Italie ou en Espagne." En attendant le retour en terre Sénonaise, les vestiges agricoles de saint clément sont conservés à Arles où ils subissent toujours un traitement de stabilisation. Voici ce qu'en dit la direction de l'INRAP: "La mise au jour d’ensembles si complets et en tel état de conservation est d’une grande rareté. Si le métal a pu se conserver durant près de 2000 ans en milieu clos, son exposition à l’air et à la lumière accélère ensuite sa détérioration. Afin d’éviter leur inéluctable dégradation, les objets en métal doivent être stabilisés et restaurés."