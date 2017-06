Les victimes de la Dépakine autorisées à déposer un dossier d'indemnisation

Depuis le premier juin, les victimes de la Dépakine, ce médicament anti-épileptique accusé de provoquer des malformations chez le fœtus, peuvent déposer un dossier d'indemnisation. Une "petite victoire" pour Estelle Hervé Legros, l'une de ces victimes originaire de Saint-Jean-de-la-Ruelle.

C'est une étape de franchie pour de nombreuses mères de famille ayant pris de la Dépakine pendant leur grossesse. Ce jeudi 1er juin, le Décret relatif à la prise en charge et à l'indemnisation des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés est entré en vigueur. Les victimes de la Dépakine (100.000 femmes ont mené une grossesse avec ce médicament anti-épileptique des laboratoires Sanofi) peuvent donc déposer un dossier d'indemnisation auprès de l'Oniam, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux.

En 2007, Estelle Hervé Legros, une habitante de Saint-Jean-de-la-Ruelle, a donné naissance à un garçon après avoir suivi un traitement à la Dépakine. Un enfant né avec de graves troubles et qui se bat aujourd'hui pour mener une vie normale.

France Bleu Orléans: Quel est votre sentiment suite à l'entrée en vigueur de ce décret?

Estelle Hervé Legros: C'est une petite victoire, un pas de géant que l'on fait, la première brique d'un mur que nous construisons. Ce mur, il ne sera achevé que lorsque nous serons au Tribunal avec Sanofi, lorsque le laboratoire avouera sa responsabilité dans ce scandale. Tant que nous n'en serons pas là, je resterai prudente. Je veux être à ce procès et dire à Sanofi "regardez comme vous m'avez soigné et regardez les effets". Le laboratoire était conscient de tout ça à l'époque. J'ai quand même lu des notices de Dépakine en 2007 lorsque j'étais enceinte. Tout n'était pas marqué dessus. On savait que ce médicament pouvait donner des maux de tête ou encore de la tension, mais rien n'était mentionné au sujet des fœtus.

Je continuerai de me battre pour assurer un avenir à mon fils

L'étude des dossiers d'indemnisation prendra du temps. Êtes-vous prête à cela?

Je sais très bien que tout ne se règlera pas en un an. J'espère qu'ils ne prendront pas non plus dix ans pour étudier le dossier. La procédure sera longue et compliquée. Elle a été longue pour le Médiator et des familles ont finalement obtenu des réparations. Je suis persuadée d'obtenir gain de cause. Je vais continuer à me battre pour mon fils afin de lui assurer son avenir. Une vie paisible et heureuse.

Dix ans après avoir suivi ce traitement à la Dépakine, à quoi ressemble votre quotidien et celui de votre fils?

Mon fils a eu de graves retards psychomoteurs. Il a marché et parlé très tard. Aujourd'hui, il est souffre d'asthme cardiaque. Nous nous battons au quotidien avec des organismes pour nous accompagner. Au-delà de l'école, mon fils est encadré par une éducatrice le vendredi, une psychologue le lundi et une psychomotrice le mardi. Au niveau physique, ses doigts peuvent se contracter très rapidement. Tout ça, c'est du boulot. A l'école, les professeurs sont très attentionnés, à son écoute, qui savent quand il ne doit pas faire d'efforts. Tout cela est très lourd, mais nous nous battrons face à Sanofi.