Crise des thermes en pays de Savoie : "Sans aide urgente de l'Etat, le thermalisme ne s'en sortira pas."

Les établissements thermaux de France réclament 82 millions d'euros d'urgence de la part de l'Etat. Ils n'ont bénéficié d'aucune compensation depuis un an. Situation dramatique à Aix-les-Bains et La Léchère, en Savoie.

Sans aide immédiate de l'Etat, le thermalisme ne survivra pas ! C'est le cri d'alarme des villes thermales qui réclament 82 millions d'euros d'aide d'urgence pour sauver les 100.000 emplois de la filière. L'an dernier, leur saison a été amputée de six mois. En première ligne, on trouve le vice-président du syndicat CNETH (Conseil National des Etablissements Thermaux), Bernard Riac, pdg du groupe savoyard Valvital, deuxième groupe thermal de France avec 11 établissements dont deux en pays de Savoie - Aix -les-Bains et Thonon-les-Bains. "Si on n'avait pas eu un deuxième confinement et si on avait pu avoir une année normale, on aurait peut-être pu s'en sortir. Aujourd'hui, la situation est dramatique. 2020, pour nous, c'est 12 millions d'euros de perte avec quasiment aucune recette. Et nous avons dû payer nos charges fixes et nous continuons à les payer."

Bernard Riac pdg de Valvital © Maxppp - maxppp

Bernard Riac pousse "un cri d'alerte" pour tous les établissements thermaux de France. "Sans une aide de l'Etat, beaucoup d'établissements ne pourront pas rouvrir".

"Est-ce qu'on va ouvrir à la Saint-Glinglin ?"

Un exemple parmi tant d'autres. Bernard Riac a du repousser l'ouverture d'Aix-les-Bains à début avril, mais sans garanties, sans visibilité : "J'ai fixé le 5 avril parce qu'on ne peut pas lancer les réservations sans date ! Avec cette date, on a 40 % de réservation en moins. Et encore, on n'est pas sûrs d'ouvrir en avril. Est-ce qu'on va ouvrir en juin, en juillet, à la Saint-Glinglin ? C'est insupportable. C'est bien cela qui est pénible. Beaucoup d'élus nous disent qu'ils nous soutiendront pour un plan de relance. Mais moi, je n'ai pas besoin d'un plan de relance, j'ai besoin de sauver les entreprises." Groupe familial d'envergure, Valvital est dans la difficulté après avoir connu la prospérité jusqu'en 2019. Le Covid est un coup d'arrêt. Tous les projets sont repoussés, en suspend.

A la Léchère, petite station, on est au plus mal comme ailleurs

Thierry Thomas est le responsable du pôle santé de la Léchère-les-Bains, petite station de Savoie. durement impactée. _"Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Normalement on accueille 6.000 curistes et l'an dernier 2.000. La perte sèche est énorme. C'est tout le territoire qui subit cette perte : meublés, hôtels, restaurants, commerçants, etc... Et pour cela, on a reçu aucune compensation. On a seulement bénéficié du chômage partiel pour le personnel. Rien pour les pertes et les charges. Comment repartir pour une nouvelle saison ? Beaucoup de petites stations risquent d'être en cessation de paiement." Pour Thierry Thomas, "il y a vraiment urgence. Beaucoup de stations ne sont pas loin d'abandonner." _