VIDÉO - Les vins Chapoutier sans le A et le O pour sensibiliser au don du sang

Les lettres A et O des enseignes des vins Chapoutier sont masquées depuis ce mardi soir sur les enseignes géantes le long de l'autoroute A7 et sur la colline de l'Hermitage à Tain, dans la Drôme. L'idée est simple : sensibiliser le grand public au don du sang.

C'est une initiative de l'établissement français du sang en ce mercredi 14 juin, journée mondiale du don de sang : retirer de tous les mails envoyés les lettres des groupes sanguins A, O et B. La ville de Romans-sur-Isère s'associe ainsi à l'opération avec des mails signés R-m-ns-sur-Isère.

La ville de Romans-sur-Isère a enlevé temporairement le O et le A de son logo - Ville de Romans-sur-Isère

Michel Chapoutier donne de la visibilité à l'opération

Michel Chapoutier a voulu aller plus loin. Pour donner de la visibilité à la démarche, le patron de la prestigieuse maison de vins a fait masquer par des bâches les lettres de ses enseignes géantes sur la colline de l'Hermitage et sur sa cuverie. Les lettres A et 0 vont rester masquées jusqu'à samedi.

Quelle que soit l'origine d'une personne, elle peut vous sauver si elle est du même groupe sanguin

Pour Michel Chapoutier, il est intéressant de rappeler que "quelle que soit l'origine d'une personne, elle peut vous sauver si elle est du même groupe sanguin. Un jeune de Guinée peut sauver un Suédois et un Indonésien peut sauver un Anglais".

VIDÉO - L'interview de Michel Chapoutier