Les visites aux patients suspendues dans les hôpitaux de Tulle et Brive

A compter de ce lundi 3 Janvier on ne pourra plus rendre visite à un patient de l'hôpital de Tulle ou de Brive. Une suspension décidée par les directions des deux centres hospitaliers corréziens au regard de la situation sanitaire. Le taux d'incidence en Corrèze a fait un bond ces derniers jours pour se hisser désormais à 430. Cette mesure sera réévaluée quotidiennement, précise le communiqué commun des deux hôpitaux, et sera levée lorsque les conditions permettant à nouveau les visites seront réunies. Des dérogations à cette mesure pourront être accordées sur avis médical en fonction de la situation particulière de chaque patient.