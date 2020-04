Coronavirus : les visites restent suspendues à l'Ehpad "Le Couarôge" de Cornimont

L'Ehpad "Le Couarôge" de Cornimont dans les Vosges, qui enregistre 25 décès depuis le début de l'épidémie de Covid-19, n''est pas prêt pour organiser des visites entre résidents familles et proches. L'établissement qui compte 160 personnes âgées dépendantes reste à haut risque.

"Je n'envisage aucune visite, tant que des mesures de précaution maximum n'auront pas été prises" tranche Sophie Vinel qui attend des directives précises de l'Agence régionale de santé.

La directrice de l'Ehpad "Le Couarôge" demande un dépistage systématique des résidents et des personnels de l'établissement. Pour le moment, seules les personnes âgées hospitalisées ont été testées, ainsi que les personnels qui ont présenté des symptômes. "C'est trop peu" souligne encore Sophie Vinel qui s'inquiète également du matériel de protection qui pourrait être mis à disposition des familles et des proches. Il y en a tout juste assez pour les soignants, mais pas plus.

Les seules visites autorisées et organisées dans l'établissement, depuis un mois, concernent les résidents en fin de vie, ou qui présentent un syndrome de glissement.

Les visites en Ehpad, très encadrées sont de nouveau permises, sans contact physique, depuis ce matin lundi 20 avril. Les directeurs d'établissements ont la responsabilité de l'organisation de ces rencontres.