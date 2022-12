Les visites suspendues dans les hôpitaux de la Rochelle et de Rochefort

Les visites à l'hôpital sont suspendues à La Rochelle et Rochefort. Les services des urgences et de pédiatrie saturés, le taux d'incidence Covid à la hausse, sans compter la grippe, la bronchiolite et le taux d'absentéisme du personnel... les établissements ont du mal à gérer. Résultat, la décision de suspendre les visites (hors exceptions) a donc été prise pour diminuer les flux viraux dans les services.

ⓘ Publicité

Notez que le plan blanc de niveau 2 a été déclenché au centre hospitalier de La Rochelle. Ce niveau 2 permet de déprogrammer, si nécessaire, certaines opérations. Et de réorganiser l'organisation des services.