Téléthon 2018 : 160 animations sportives et artistiques dans les Vosges

Animations et collecte de dons, pour combattre les maladies orphelines. Comme partout ailleurs en France, les Vosges participent à la 32eme édition du Téléthon. La population est appelée a se mobiliser.

Épinal, France

160 animations sportives et artistiques, mais aussi quelques défis, sont au programme dans 130 communes vosgiennes. L'année dernière 480 000 euros de dons ont été collectés dans tout le département.

A Epinal, le village du Téléthon accueillait ce matin 350 élèves du primaire des collèges et des lycées de la ville, invités à courir. "Un moment de partage et de compassion" souligne Johann Laubacher, professeur d'anglais au lycée Louis Lapicque et fier de sa performance. En tout 7 kilomètres.

Le Téléthon se déroule cette année dans un contexte social difficile, avec le mouvement des gilets jaunes et de nouvelles manifestations demain samedi. Pourtant les organisateurs vosgiens de l'evénement se montrent rassurant. "j'ai parlé avec des gilets jaunes, et ils m'ont assuré qu'ils ne viendraient pas nous perturber" affirme Michel Geoffroy coordinateur départemental du Téléthon.