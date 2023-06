Les vraies raisons de la suspension des accouchements à la maternité de Guingamp

Les accouchements ne reprendront pas avant le 1er novembre au moins à la maternité de Guingamp, au point qu'on en serait à se demander s'ils vont reprendre. L'Agence régionale de santé a prolongé la suspension temporaire des accouchements jusqu'au 31 octobre, alors que l'hôpital ne résonne plus des premiers cris des nourrissons depuis le 26 avril. Le directeur de l'hôpital, Samuel Froger, explique.

ⓘ Publicité

France Bleu Breizh Izel : Y a-t-il une garantie que les accouchements reprennent au 1er novembre ?

Samuel Froger : Cette suspension temporaire a été dans un premier temps, de deux mois avec la perspective de pouvoir la lever en début d'été. Malheureusement, ce n'est pas possible parce que nous n'avons pas suffisamment de sages-femmes ni de gynécologues. Donc, elle a été prolongée à nouveau de quatre mois, sachant que sur les quatre mois, nous avons deux mois de l'été. Nous savons que c'est difficile à ce moment de recruter de nouveaux professionnels.

Et pourquoi pas de reprise des accouchements au 1er septembre, lorsque l'été sera fini, que la plupart des congés auront été pris ?

Oui, mais les recrutements ne se font pas en un jour et la préparation à la levée d'une suspension nécessite quand même un temps préparatoire. Et c'est sans doute pas au mois d'août que nous aurions pu préparer la reprise à la levée de cette suspension.

L'Agence régionale de santé dit que vous menez une politique active de recrutement pour embaucher des sages-femmes, gynécologues, médecins-anesthésistes. Qu'est-ce qui ne va pas ?

Il y a plusieurs réponses. Il y a des raisons structurelles et conjoncturelles. Il faut peut-être remettre les choses dans le contexte. C'est-à-dire que depuis le début de cette année, nous avons connu un déficit d'effectif de sages-femmes. Nous étions rendus à quasiment la moitié de l'effectif. Des raisons qui peuvent être aussi liées à la période post-covid où nous manquons de professionnels d'un point de vue général sur le territoire. Les craintes de fermeture à terme de la maternité font que certains professionnels ont préféré anticiper, avoir un autre projet ailleurs. Il y a aussi le problème de rareté de certains professionnels, comme les gynécologues aujourd'hui. Et travailler dans des équipes de quatre ou cinq, c'est parfois plus difficile que dans des équipes un peu plus importantes. Quand il faut assurer des gardes, des astreintes, en équipe plus nombreuse, c'est plus simple de se les partager que dans des petites équipes.

Et les intérimaires, ont-ils vraiment arrêté de venir depuis l'application de la loi Rist sur le plafonnement des indemnités ?

Certains ont arrêté et puis d'autres ont accepté le tarif réglementé. Nous avons donc pu recruter certains intérimaires dans différentes spécialités. Mais avec l'application de la loi Rist depuis début avril, d'autres attendent, restent dans un rapport de force, en espérant encore peut-être pouvoir gagner plus ultérieurement.

Il y a cette proposition de l'élu municipale de Guingamp Gaël Roblin : "En ce moment même en Calabre, en Italie, 51 médecin et personnel de santé divers venus de Cuba maintiennent les hôpitaux fonctionnels". Est-ce que ça pourrait se faire à Guingamp ?

Ça peut s'étudier. Les formations professionnelles sont différentes d'un pays à un autre. Il y a des niveaux d'exigence en France et en Union européenne. Il faut savoir si ces professionnels peuvent directement venir exercer en France, à ma connaissance, non. Il y a différentes étapes à passer la reconnaissance du diplôme, mais aussi leur capacité à pouvoir exercer. Il y a la question de la barrière de la langue. On n'imagine pas les sages-femmes ne parlant pas français venir exercer en France. Et je ne suis pas sûr que faire venir des professionnels de santé d'un pays qui a sans doute besoin de ces professionnels puissent résoudre le problème à lui tout seul.