"Leur pronostic aurait pu être différent" : pas de SMUR à Saint-Palais, 135 communes en réclament un

135 communes tirent la sonnette d'alarme. Dans le Pays basque intérieur, l'hôpital de Saint-Palais n'a pas de Service d'aide médicale urgente (SMUR). Il y a donc "urgence" pour les habitants, et professionnels de santé, qui dénoncent une inégalité dans la prise en charge des urgences vitales, notamment par rapport à la côte. Dans les 135 communes qui ont déposé une motion demandant l'ouverture d'un SMUR, près de 80 000 habitants sont concerné par la situation.

ⓘ Publicité

Tous les hôpitaux de la zone possédant un service d'urgence ont un SMUR, à l'instar de Bayonne, et aussi dans le Béarn avec ceux de Pau, Orthez et Oloron.

"On en a vraiment besoin"

Alors que la quasi-totalité des services d'urgence en France ont un SMUR rattaché à eux, à Saint-Palais, ce n'est toujours pas le cas. Pourtant, son activité s'accroît progressivement au fil des années : aujourd'hui, 12 000 passages par an y sont enregistrés.

"On en a vraiment besoin" alerte Mathieu Artagnan, le chef des urgences de centre hospitalier. Pour une question d'attractivité pour la profession, mais aussi et surtout, de survie : "C'est sûr, on a vu des patients arriver aux urgences, pour qui on ne pouvait plus rien faire. On peut se poser la question de ce que leur pronostic aurait pu être si on avait pu intervenir en SMUR"

loading

Car l'équipe d'un SMUR, composée généralement d'un médecin, d'un infirmier et d'un ambulancier, se déplace pour les urgences vitales en amont d'une prise en charge à l'hôpital. Normalement, chaque citoyen devrait habiter à moins de 30 minutes d'un SMUR. Dans le Pays basque intérieur, la réalité est autre pour certains habitants.

"1h de déplacement, ce n'est pas réaliste"

Parmi les signataires de la motion demandant l'ouverture d'un SMUR à Saint-Palais, le maire d'Osserain-Rivareyte, Arnaud Fontaine, déplore une inégalité territoriale entre les habitants de la côte, et ceux dans les terres : "Si vous prenez des communes qui sont sur l'Ostibarret, ou sur le Garazi-Baigorri, les habitants se retrouvent très éloignés d'un service de SMUR, qui serait principalement celui de Bayonne, donc ça veut dire à plus d'une heure. Une heure de déplacement, ce n'est pas réaliste".

Une motion bientôt envoyée au ministre de la Santé

Pourtant, cette demande d'ouverture d'un SMUR ne date pas d'hier. En 2010 déjà, un rapport écrit par le syndicat SAMU Urgences de France en rappelait la nécessité. Le dossier n'a pas avancé par la suite. Aujourd'hui, l'ouverture d'un SMUR à Saint-Palais est une l'une des grandes lignes du Projet régional de Santé de l'ARS sur 2023-2028.

Pour les 135 communes qui ont voté la motion, l'objectif est d'accélérer le processus et ainsi faire en sorte d'ouvrir le SMUR au plus vite, face à l'urgence. "Le plus tôt possible pour nous, ce serait à partir de 2024" rappelle le maire d'Osserain-Rivareyte, Arnaud Fontaine.

Concrètement, la mise en place d'un SMUR implique la création d'une équipe de trois professionnels : un médecin, un ambulancier et un infirmier. À cela s'ajoute la procuration d'un véhicule d'intervention avec tout le matériel nécessaire, et éventuellement un garage pour pouvoir le garer. Le coût est estimé à 800 000 euros.

La motion sera envoyée à Aurélien Rousseau, nouveau ministre de la Santé depuis le remaniement du gouvernement, dans les semaines à venir.