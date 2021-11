Levallois-Perret : une prostate géante pour sensibiliser au risque de cancer

Une prostate gonflable de 3 mètres de haut a été installée ce vendredi au centre commercial So Ouest à Levallois-Perret. L'opération, menée en lien avec le laboratoire pharmaceutique Jansen et l'hôpital Franco-Britannique, avait pour but de sensibiliser au dépistage de ce cancer.

C'est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Chaque jour, ils sont près de 140 en France à découvrir qu'ils sont atteints du cancer de la prostate. C'est quasiment autant que le nombre de cancers du sein chez les femmes. Pourtant celui de la prostate est bien moins connu. Pour y remédier, tout ce mois-ci, des opérations sont menées partout en France dans le cadre de "Movember". Les hommes sont d'ailleurs incités à laisser pousser la moustache.

Un cancer peu connu

Ce vendredi, au centre commercial So Ouest à Levallois-Perret, c'est une prostate gonflable géante qui a été installée dans la galerie commerciale. Haute de 3 mètres de haut, 5 de long et 4 de large, elle n'a pas manqué d'interpeller les passants. "Mes enfants ont cru à un château gonflable" s'amuse Chrysbelle. Elle reconnait cependant ne pas connaitre ce cancer. "Juste de nom. Je ne sais pas quels sont les symptômes, le traitement, etc. Alors que par exemple, pour le cancer du sein, on est mieux informé."

"Il faut savoir que si le cancer est déjà métastasique lorsqu'on le découvre, c'est trop tard. On ne peut pas le guérir"

Chrysbelle n'est pas la seule à découvrir ce cancer. Marouane apprend qu'il fait partie de la tranche d'âge qui doit se faire dépister. "On vient de me dire que c'est à partir de 45 ans. Par contre, comment ça marche, je ne sais pas. Je sais juste que pris en charge tôt, ce cancer se traite facilement".

L'importance du dépistage

La grosseur, sous les trois veines, est la représentation d'une tumeur © Radio France - Théo Caubel

L'enjeu de cette opération est justement d'inciter au dépistage. "Je crois d'abord que les hommes ont du mal à parler des problèmes urinaires ou sexuels. D'autre part, ils sont beaucoup moins sensibles au dépistage que les femmes. Mais il faut savoir que si le cancer est déjà métastasique lorsqu'on le découvre, c'est trop tard. On ne peut pas le guérir", alerte Bertrand Giovansili, urologue à l'hôpital Franco-Britannique à Levallois-Perret.

Il rappelle qu'au moindre doute, il faut se faire dépister. Il suffit de vous rendre chez votre médecin pour vous prescrire l'examen. Il consiste à une prise de sang et un toucher rectal pour détecter une éventuelle anomalie. L'âge reste cependant le principal facteur de risque. L'âge médian des malades est de 68 ans.