Levée des mesures anti-Covid : la situation épidémique s'améliore en Bourgogne-Franche-Comté

La pandémie de Covid semble s'éloigner. Le ministère de la santé a mis fin ce mercredi 1er février aux principales mesures de restriction qui durent depuis bientôt trois ans. Fin de l'isolement obligatoire et du suivi des cas contacts. Plus d'arrêt maladie automatique non plus. L'épidémie recule en France avec moins de 5.000 cas quotidiens. En Bourgogne-Franche-Comté tous les indicateurs sont à la baisse depuis un mois, avec un taux d'incidence de 55 cas pour 100.000 habitants. Fin décembre, il était plutôt autour de 300 pour 100.000 habitants.

Le taux de positivité est aujourd'hui autour de 10%. En deux ans, c'est le chiffre le plus bas explique le Dr Pierre Bobey, médecin généraliste à Menoncourt et président de la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) dans le Territoire de Belfort. "Désormais, le Covid n'est plus considéré comme une maladie à part. Aujourd'hui il est traité comme une grippe", explique-t-il avant d'ajouter qu'il ne faut pas pour autant arrêter de "se faire vacciner et de protéger les autres quand on l'attrape". Si le virus semble devenir une maladie comme les autres, reste que les personnes vulnérables doivent toujours être protégées.

Un petit soulagement pour l'hôpital

A l'hopital de Trévenans, une dizaine de patients Covid est hospitalisé en ce moment. C'était 90 au plus haut de l'hiver.

Pour le Dr Vincent Gendrin, chef du service d'infectiologie de l'hôpital Nord Franche-Comté, lever les restrictions parait logique face à un virus qui tue de moins en moins. Même si pour l'hôpital, cela reste une maladie de plus à gérer : "L'hôpital est plein. Le Covid pèse car il rajoute une sorte de deuxième grippe chaque année. Ca risque d'être impactant, d'autant plus si les patients qui ont même des formes à priori bénignes du virus le transmettent à des personnes plus fragiles". Le professionnel recommande à ces personnes de continuer à faire se tester car des traitements efficaces existent pour éviter l'hospitalisation. Il leur conseille également de continuer à porter le masque.