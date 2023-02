Levée des restrictions Covid : "la situation le permet" pour l'infectiologue Pierre Tattevin du CHU de Rennes

Les règles sanitaires liées au Covid s'allègent sérieusement à partir de ce 1er février en France. On en parle avec Pierre Tattevin, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes.

France Bleu Armorique : Trois ans pratiquement après le début de cette crise du Covid, les règles changent, voire disparaissent puisque l'isolement des malades n'est plus obligatoire à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ?

Pierre Tattevin : Je pense qu'il faut prendre ça comme une bonne nouvelle. On est enfin arrivé à une situation qui permet d'alléger un peu les mesures en restant bien sûr vigilant sur ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent.

Justement, quelle est la situation aujourd'hui dans votre service ?

On a vu depuis à peu près mi-janvier, dégringoler les trois virus qui nous avaient beaucoup occupés cet hiver, la gastro, la grippe et puis le Covid. On recommence donc à souffler un petit peu et à avoir de moins en moins de cas qui nécessitent des hospitalisations.

Aujourd'hui, vous avez encore des malades du Covid au CHU de Rennes ?

Alors dans mon service, non, mais au CHU de Rennes, il en reste, mais vraiment dix fois moins que ce qu'on a vu au plus haut de la vague.

Est-ce que ça veut dire que maintenant, on va considérer le Covid comme une grippe, comme une maladie saisonnière auquel il faut faire attention, mais finalement pas plus que d'autres ?

Ce à quoi ça pourrait ressembler le plus, et c'est ce qu'on espère, on n'est pas sûr encore, c'est plutôt quelque chose comme du rhume, c'est-à-dire une maladie qui est même moins sévère que la grippe, qui circule un peu chez les gens et qui ne donne pas de symptômes particuliers et contre lesquels on est maintenant relativement bien protégés. C'est le scénario, si le virus ne change pas trop dans les mois qui viennent, c'est ce qu'on va surveiller.

Mais est-ce que vous pensez que c'est compréhensible après tout ce qu'on a vécu ? Un confinement, le masque, le télétravail ? Et maintenant, on nous dit que finalement, cette maladie, il faut qu'on s'y habitue et que ce soit comme un simple rhume ?

Oui, ce qu'il faut comprendre c'est que ça a été un choc cette arrivée du coronavirus comme ça a été avec d'autres coronavirus. La population ne le connaissait pas. Il a fait de gros dégâts et petit à petit, au fil des années, il a évolué. Tous ces mutants, on en a parlé et il est probablement maintenant plus habitué à l'homme et finalement attaque moins. Mais par contre, il est probablement installé chez nous pour longtemps.

Tout de même, les personnes immunodéprimées, les personnes plus âgées, s'inquiètent de la levée de toutes ces règles sanitaires. Elles doivent toujours être particulièrement vigilantes ?

Oui, et par exemple, l'isolement des patients là n'est plus obligatoire. Mais ça reste recommandé au contact de gens fragiles, des gens âgés ou des gens immunodéprimés. Et pour l'instant, bien sûr, on reste très vigilant sur ces populations-là. Même si le virus est moins virulent, il peut quand même faire des dégâts chez les gens très fragiles.

Et on se fait vacciner toujours, surtout si on est fragile ?

Bien sûr, il faut continuer à suivre les recommandations, mais elles vont sans doute évoluer aussi, comme les règles sanitaires. Mais pour l'instant, il faut suivre les recommandations.

Est-ce que vous pensez justement qu'on va garder ces bonnes habitudes ? Mettre le masque, par exemple, quand on est malade ?

Alors cette habitude qui consiste quand on est enrhumé, à mettre un masque pour protéger les autres, j'espère qu'on va la garder. Et ce sera sans doute plus facile maintenant que tout le monde s'est vu avec des masques. Donc ça ne surprendra pas les gens.

Autre mesure qui n'est plus en vigueur, le traçage des cas contacts. Est-ce que c'est inquiétant ?

Mais en fait, c'est cohérent avec la première mesure, c'est qu'on considère maintenant que comme le virus fait beaucoup moins de dégâts, on n'est plus obligé de le suivre à la trace. Il va sans doute se transmettre sans qu'on le voit à chaque fois, mais ça ne devrait pas avoir de conséquences sur les populations. Donc c'est logique de faire ça. Ça allège les mesures et ça permet de se concentrer sur d'autres problèmes ou d'autres bonnes mesures.

Est-ce qu'après trois ans de crise, vous avez déjà tiré des leçons de cette épidémie ? Est ce que cela a changé des choses dans votre service, dans votre travail, dans celui de vos collègues au CHU de Rennes ?

C'est peut-être un peu tôt pour faire le bilan, surtout qu'on ne sait pas ce qui va se passer au cours de cet allègement des mesures. On va surveiller tout ça, mais je pense qu'on a appris qu'on pouvait vraiment faire face à beaucoup de choses, des choses complètement imprévues et que la solidarité a plutôt bien fonctionné dans les hôpitaux et dans la population en général.