Levée des restrictions : "Il faut tenir compte des patients fragiles" pour une médecin du CHRU de Nancy

Comme plusieurs soignants, Sybille Bevilacqua la cheffe du service des maladies infectieuses du CHRU de Nancy, s'inquiète de la levée progressive des restrictions sanitaires. Dès ce mercredi, le masque ne sera plus obligatoire en extérieur, les jauges dans les stades et salles de concerts ne seront plus existantes et le télétravail sera seulement conseillé alors qu'il est actuellement obligatoire. Le 16 février, les discothèques seront autorisées à ouvrir et il sera à nouveau possible de consommer debout dans les bars.

Autant de mesures préoccupantes pour Sybille Bevilacqua invitée de France Bleu Sud Lorraine ce lundi matin, alors que le virus circule encore très activement, avec environ 340 000 nouvelles contaminations par jour depuis une semaine : "c'est un petit peu inquiétant, on peut comprendre pour la fin du masque en extérieur, mais en revanche pour le reste, on peut s'attendre à une petite augmentation du nombre de contaminations".

Les plus fragiles toujours exposés au virus

"Il y aura certainement, même si c'est difficile de se projeter, au moins 25% de cas positifs en plus" poursuit prudemment le docteur Bevilacqua. Ce qui aurait pour conséquence d'augmenter l'afflux de patients dans les hôpitaux, "nous aurons moins de gens en réanimation, cela nous permettra d'avoir une activité plus adaptée, mais en termes de lits pour les patients covid, ça pose problème. Nous n'avons pas suffisamment de lits pour accueillir les gens dans d'excellentes conditions."

L'autre point d'inquiétude réside dans l'exposition des plus fragile au virus. "Les patients greffés, dyalisés, qui sont vaccinés mais qui répondent peu à la vaccination vont être entourés par une explosion de cas Omicron. Il faudra penser à eux et tenir compte des ces patients", explique Sybille Belvicqua.