Levée des restrictions sanitaires : "l'horizon s'éclaircit" assure le médecin mayennais Luc Duquesnel

Le gouvernement a annoncé la levée, courant février, de la plupart des restrictions prises pour freiner l'épidémie de Covid-19 : fin du port du masque en extérieur et du télétravail obligatoire, réouverture des discothèques et retour des concerts debout. "Nous pourrons courant février lever la plupart des restrictions prises pour freiner l'épidémie à la faveur du nouveau pass vaccinal qui entrera en vigueur lundi prochain", a expliqué le Premier ministre, Jean Castex.

A partir du 2 février, le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur, les jauges dans les lieux recevant du public abandonnées et le télétravail "ne sera plus obligatoire", mais recommandé. Deux semaines plus tard, ce sont les discothèques, fermées depuis le 10 décembre, qui pourront rouvrir et les concerts debout seront à nouveau autorisés. La consommation au comptoir sera également possible dans les bars. Tout comme la consommation dans les stades, les cinémas et les transports.

"On n'est pas à l'abri d'un nouveau variant"

Enfin le retour des jours heureux ? On peut y croire tout en restant prudent assure Luc Duquesnel, médecin à Mayenne et responsable de la vaccination dans le département : "on a le sentiment de voir le bout du tunnel avec moins de formes graves car le variant Delta circule moins et qu'avec Omicron, même s'il entraîne de nombreuses hospitalisations en particulier chez les gens non-vaccinés, il y a moins de personnes en réanimation. Je pense que cette vague-là a atteint son apogée et elle va diminuer d'où les mesures d'allègement. Le virus circule toujours, on a toujours des décès tous les jours et on n'est pas à l'abri d'un nouveau variant qui nous amènerait une nouvelle vague. Respectons les mesures barrières. On n'est pas sorti mais l'horizon s'éclaircit".